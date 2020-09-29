Azerbaycan haddini aştı, bu sefer Ermenistan’a hava saldırısı düzenledi

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ermenistan Cumhuriyeti’nin Vardenis bölgesinde konuşlanan askeri birime doğru hava saldırısı düzenledi.Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan resmi Facebook sayfasından açıklamada bulundu.

Sözcünün açıklamasında yer alan ifadelere göre Ermenistan’a yönelik bu hava saldırısından önce Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Vardenis bölgesinden Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin Azerbaycan’ın Daşkesan bölgesini füzeyle vurduğunu iddia eden dezenformasyon yaymıştı.

Böylece Azerbaycan kendi saldırgan eylemleri ve bu sefer artık Ermenistan’a vurmak için sahte bilgilerle zemin hazırlamaktaydı.

Şuşan Stepanyan, bu provokatif eylemlere çok sert karşılık verileceği de belirtti.

Daha sonra yine Ermenistan’ın Vardenis şehrinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne ait İHA tarafından bir sivil otobüsün de vurulduğu açıklandı.

Hatırlanacağı üzere 27 Eylül tarihinde sabah 07:10 sularında Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Artsakh (Dağlık Karabağ) ile tüm cephe hattı boyunca saldırıya geçti. Artsakh’a karşı hava ve füze saldırıları başlatıldı.

Dağlık Karabağ’a ve çevresine saldırılar düzenleyen Azerbaycan ordusu, başta başkent Stepanakert olmak üzere sivil yerleşim yerlerini, okullarını hedef aldı. Çok sayıda konutta hasar oluştu ve çok sayıda eve mermi isabet etti. Ermenistan’da ve Artsakh’ta sıkıyönetim ve seferberlik ilan edildi.

Azerbaycan’ın saldırısı sonucu Ermeni sivil halk arasında 2 çocuk ve bir kadın şehit var. Ermeni tarafı, 84 şehit ve 200 kadar yaralı olduğunu da açıkladı.

Artsakh Savunma Ordusu’ndan edinen bilgilere göre Azerbaycan, şu ana dek yaklaşık 400 can kaybı verdi. Azerbaycan ordusuna ait toplam 4 helikopter, 49 İHA, 80 zırhlı araç, 1 uçak ve 82 karayolu taşıma aracı imha edildi. Çatışmalar devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/29/Azerbaycan-Ermenistan-hava-saldırısı/193846