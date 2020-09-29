Anne-babalar dikkat! Misyonerlik oyunu

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Misyonerler şimdi de “Çocuklar İçin Kutsal Kitap” isimli bir mobil oyunla batıl ve sapkın fikirlerini yaymaya çalışıyor.

Onur Şehmus Şahin

YouTube, Instagram gibi çocukların sıkça kullandığı sanal ortamlara reklam veren misyoner uygulamada tahrif edilmiş İncil, Zebur ve Tevrat’tan alınan hikâyeler anlatılıyor. Doğrudan Müslüman aileleri hedef alan uygulamaya karşı anne ve babaların dikkatli olması gerekiyor.

Batıl ve sapık fikirlerini yaymak için her yolu deneyen misyonerler, şimdi de tasarladıkları bir mobil oyunla Müslüman ailelerin çocuklarını hedef alıyor. YouTube, Instagram gibi birçok sosyal medya uygulaması ve internet sitesinde reklamı olan “Çocuklar İçin Kutsal Kitap” uygulaması, oyunlar ve hikâyelerle çocuklara Hıristiyanlık öğretilerini aşılamaya çalışıyor. Tahrif edilmiş İncil, Zebur ve Tevrat’tan bölümlerle çocukların beynini yıkayan uygulamada, kullanıcılar açıkça Hıristiyanlığa davet ediliyor. Anne ve babaların çok dikkatli olması gereken bu uygulama şimdiye kadar 283 bin kişi tarafından kullanıldı…

MİSYONER UYGULAMANIN REKLAMLARINA SIKÇA YER VERİLİYOR

Tahrif edilmiş İncil, Zebur ve Tevrat’tan alın hikâyeler ve beyin yıkayan oyunlarla kurgulanmış “Çocuklar İçin Kutsal Kitap” uygulaması, Hıristiyanlık öğretilerini baştan sona kadar anlatıyor. Oyunların sonunda, “Nasıl Tanrı’nın hikâyesinin bir parçası olacağını öğrenmek ister misin?” ifadeleriyle uygulama açıkça Hıristiyanlığa davet ediyor. Çocuklar tarafından çok kullanılan YouTube ve Instagram gibi sanal ortamlarda misyoner uygulamanın reklamlarına sıkça yer veriyor. Özellikle 8 yaş altı için tasarlanan ve Müslüman aileleri doğrudan hedef alan misyoner uygulamada çocukların beynini yıkamak için oyun ve animasyonlar kullanılıyor.

https://www.milligazete.com.tr/haber/5518959/anne-babalar-dikkat-misyonerlik-oyunu