‘Yeni Ermeni liderliğinin politikası kışkırtıcı’

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İlker Sezer

Ermenistan ve Azerbaycan arasında dün yeniden başlayan çatışmaları Azeri uzmanlar değerlendirdi. Uzmanlar, barışçıl söylemle iki sene önce göreve gelen Ermenistan Cumhurbaşkanı Nikol Paşinyan’ın sürekli provokatif dil kullandığına dikkat çekiyor.

Rusif Huseynov (Bakü merkezli düşünce kuruluşu Topçubaşov Merkezi Direktörü): “2018’de Ermenistan’da iktidar değişikliğinden bu yana, demokrat ve liberal kılığına giren yeni nesil siyasetçiler, aslında hem retoriklerinde hem de eylemlerinde daha milliyetçi bir kimliği büründüler. Geçen yıl Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, ülkesinin yeni doktrinini yayınladı. Bu ‘yeni topraklar için yeni savaş’tı. Ermenistan liderliğinin son birkaç yılda yaptığı tüm bu kışkırtıcı eylemler, ilk olarak geçen temmuzda Azeri-Ermeni sınırında ve şimdi de Dağlık Karabağ’da yeni bir düşmanlık safhasının patlak vermesine yol açtı.”

Dr. Öğretim Görevlisi Ramin Sadıkov (Giresun Üniversitesi): Dünkü çatışmalarda Azerbaycan’ın güneyinde Ermenistan işgalinde olan ve geçilemez denilen bazı cepheler yarıldı. Son dönemde bölgede iki taraftan da cephe hattında çok ciddi hazırlıklar vardı. Suriye’den, İran’dan ve Lübnan’dan teröristlerin bölgeye gelmesi tansiyonu yükseltmişti. (Dün) sabahki saldırının ardından Azerbaycan ordusu, önce sivilleri güvenli bölgelere çekti, sonrasında taarruza geçti.”

Cavidan Ahmethanlı (Araştırmacı, Topçubaşov Merkezi): “Dağlık Karabağ sorunu 30 yıldır Güney Kafkasya’nın güvenliğini tehdit etmektedir. Görünen o ki, bölgedeki statükocular Türkiye-Azerbaycan arasında kurulan yeni bölgesel düzenle hesaplaşmak zorunda kalıyor ve son olaylar da bu çerçevede değerlendirilebilir.”

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/yeni-ermeni-liderliginin-politikasi-kiskirtici-41622055