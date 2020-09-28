Son dakika: CHP’nin Ermenistan’a desteğine sert tepki: Ermenistan partisi oldunuz da haberimiz mi yok?

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Ermenistan‘ın, Azerbaycan’daki sivilleri hedefe almasının ardından Dağlık Karabağ bölgesinde artan gerilimler üzerine CHP‘li Başkan Yardımcısı ve Emekli Büyükelçi Ahmet Ünal Çeviköz, Türkiye’ye iftira attı. Tepki çeken ifadeler kullanan Çeviköz, “Maalesef gelen haberlerde, Türkiye’den Azerbaycan’a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan’a gönderildiği ifade ediliyor” dedi. Çeviköz’ün sözlerine vatandaşlar ve siyasilerden tepki yağdı. AK Parti MKYK Üyesi Gökcen Özdoğan Enç, “Ermenistan Dışişleri Bakanı, Ünal Çeviköz olsun. İşgalci Ermenistanı Bakandan daha iyi savunuyor. Atatürk yaşıyor olsa sizi kızılcık sopasıyla kovalardı.” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise, “CHP, Ermenistan partisi oldu da bizim mi haberimiz yok?” ifadelerini kullandı.

BARIŞ SAVAŞ

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Türkiye’nin Azerbaycan’a desteğini eleştirmesi ve “Maalesef Türkiye Azerbaycan’a silah gönderiyor” iddiasında bulunması kamuoyunda eleştirilmeye devam ediyor. Siyasiler; Ünal Çeviköz’ün sözlerine tepki gösterdi.

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Türkiye’nin Azerbaycan’a desteğini eleştirmesi ve “Maalesef Türkiye Azerbaycan’a silah gönderiyor” iddiasında bulunması kamuoyunda eleştirilmeye devam ediyor. Siyasiler; Ünal Çeviköz’ün sözlerine tepki gösterdi.

Son dakika haberi… CHP’nin Ermenistan’a desteğine tepkiler büyüyor | Video

“CHP, ERMENİSTAN PARTİSİ OLDU DA BİZİM Mİ HABERİMİZ YOK?

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan: “Nasıl bir açıklamadır bu?! Henüz Boraltan Faciası’nın acısı ve utancı unutulmamışken, bugünkü açıklama da CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Allah, bu milleti bu zihniyetin iktidarından korusun! CHP ne derse desin milletimiz de devletimiz de Azerbaycan’ın yanındadır!

Libya, Suriye, MİT Tırları, Doğu Akdeniz’de olduğu gibi Azerbaycan konusundaki bu gayri milli tavırları da içler acısı. CHP, Ermenistan partisi oldu da bizim mi haberimiz yok? Türkiye Cumhuriyeti bugün Azerbaycan’ın yanında olmayacaksa ne zaman olacak? Aklınızı başınıza alın artık!”

“ÜNAL ÇEVİKÖZ, PROVOKATÖRLÜK YAPIYOR. YAZIK VE UTANÇ VERİCİ“

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay: “Azerbaycan’da Türkiye Büyükelçiliği yapmış ve şimdi CHP Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı olan bu kişi ‘gelen haberler… söylentilere göre…’ diyerek Türkiye’yi suçluyor, provokatörlük yapıyor. Yazık ve utanç verici.”

AK Parti MKYK Üyesi Gökcen Özdoğan Enç: “Ermenistan Dışişleri Bakanı, Ünal Çeviköz olsun. İşgalci Ermenistanı Bakandan daha iyi savunuyor. Atatürk yaşıyor olsa sizi kızılcık sopasıyla kovalardı.”

ÇEVİKÖZ: “MAALESEF TÜRKİYE AZERBAYCAN’A SİLAH GÖNDERİYOR”

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz; bir özel televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ““Maalesef, bir yandan Türkiye’den Azerbaycan’a silah yardımı ve bazı söylentilere göre de bir takım milis ya da cihatçı grupların aktarıldığı şeklinde haberler var“iddiasında bulundu.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/09/28/son-dakika-chpnin-ermenistana-destegine-sert-tepki-ermenistan-partisi-oldunuz-da-haberimiz-mi-yok