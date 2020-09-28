Rusya’da Ermenistan Büyükelçisi, Suriye’den terörist çetelerin Artsakh’a karşı savaştığını açıkladı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni istihbaratına göre, Azerbaycan’ın başlattığı düşmanlıklara Suriye’den yaklaşık 4.000 militan katılıyor.

Ermenistan’ın Rusya Büyükelçisi Vardan Toğanyan Rus basınına verdiği demeçte, Türkiye ve Suriye’den Azerbaycan’a nakledilen teröristlerin Dağlık Karabağ’da Azerbaycan tarafında savaştığını söyledi.

EC Büyükelçisi terörist çeteleri askere aldığını ve onları Azerbaycan’a Türkiye’ye sevk ettiğini belirtti.

Hatırlatmak gerekir ki, Ermeni Ortak Bilgi Merkezi 27 Eylül akşamı, istihbarata göre Azerbaycan’ın başlattığı çatışmalara Suriye’den yaklaşık 4.000 militanın katıldığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, “Doğrulanmış bilgilere göre, militanlar arasında 81 kurban var” dedi.

EC Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan da bu habere atıfta bulunarak, bakanlığın militanlar, Türkiye’nin müdahalesi, Türk yapımı askeri teçhizat kullanımı hakkında zaten bazı bilgilere sahip olduğunu söyledi. Ancak ona göre bu verilerin hala açıklığa kavuşturulması gerekiyor.

Ermenistan Kamu Radyosu