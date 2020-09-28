Murovdağ’da hakimiyet: Azerbaycan o bölgeye Ermenileri yaklaştırmayacak

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Harekatın en stratejik aşaması, Karabağ’a hakim noktada olan Murovdağ’da kontrolün sağlanması oldu. Azerbaycan ordusu, dün öğle saatlerinde kontrol altına alınan Ağdere ve Murovdağ yönünde bazı stratejik yüksekliklerde konuşlanmaya başladı.

Kıymet Sezer

Harekatın seyrini değiştirecek stratejik bir nokta olan Murovdağ bölgesi, Karabağ’ın kuzeydoğusunda bulunuyor. Bu konumuyla da başta Ermenistan saldırıları altındaki Terter ve Ağdam bölgesi olmak üzere Karabağ’ın tamamına hakim bir noktada bulunuyor. Murovdağ bölgesi aynı zamanda Gence ve Tovuz istikametine de hakim. Azerbaycan ordusu, Murovdağ’da konuşlanmasıyla birlikte büyük bir üstünlük sağlayacak. Bölgedeki hakim konumuyla gözetlemeye çok elverişli bir nokta olarak öne çıkan Murovdağ, Ermenistan ordusunun yaklaşma istikametlerini, cepheye gelecek Ermeni birliklerin takviyelerini kontrol ediyor. Bu bölgedeki üslenmeyle Azerbaycan, Ermenileri bölgeye yaklaştırmayacak.

https://www.yenisafak.com/dunya/murovdagda-hakimiyet-azerbaycan-o-bolgeye-ermenileri-yaklastirmayacak-3568885