Kim Kardashian: ”Türkiye’yi uyarın ki silah ve asker Bakü’ye göndermesin”

Dünyaca meşhur ABD’li Ermeni reality show yıldızı Kim Kardashian kendi Instagram hesabından Artsakh ile Azerbaycan temas hattında yaşanan durumuyla ilgili paylaşımda bulundu.

İşte Kardashian’ın milyonlara varan takipçileriyle paylaşan ve Türk, Azerbaycanlı kullanıcıları kızdıran o paylaşımı:

“Lütfen bu haberi yayın. Artsakh’ta (Karabağ) Ermeniler Azerbaycan tarafından saldırıya uğradı ve bunlar ‘çatışmalar’ değil. Bakü’ye şiddeti durdurma çağrısı yapın, ABD’nin Azerbaycan’a verdiği desteğini durdurun, çünkü o destek Ermenilere karşı kullanılıyor ve Türkiye’ye uyarın ki silah ve asker Bakü’ye göndermesin.”

Kardashian’ın sözlerine göre durumu araştıran ve uluslararası siyasi, diplomatik tedbirler almaya çağıran uluslararası gözlemciler devreye girmeli, vaziyetin daha da vahim hale gelmesini engellemelidirler.

Kardashian sözlerine “Artsakh’ta Ermeniler saldırıya uğradı. Biz kendi hayatlarını tehlikeye atıp Artsakh ve Ermenistan’ı savunan cesur erkekler ve kadınlar için dua ediyoruz” cümlelerini de ekledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/28/Kim-Kardashian-Karabağ-Ermeniler/193651