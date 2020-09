KARABAĞ SORUNU HAKKINDA PATRİKLİĞİMIZ AÇIKLAMASIDIR

30 yıldır süregelen Karabağ sorununun Azerbaycan ve Ermenistan devletleri tarafından masada çözülememesi gerçekten üzüntü vericidir.

Ülkeler arası silahlı çatışmalar ve savaşlar, taraflar ve insanlık için büyük bir yıkım ve kayıp demektir. Dinlerimizin emrettiği barışın bir an önce tesis edilmesi, silahların susması, adil ve sürdürülebilir bir anlaşmanın oluşturulabilmesi için duacıyız.

Türkiye’nin bu barışın tesisinde üstleneceği rol tartışmasız çok önemlidir. Kafkasya coğrafyasını bir barış havzasına çevirmek ilgili devletlerin ve ulusların karşılıklı özveri ve katkısını gerektirmektedir.

Azerbaycan ve Ermenistan halkları uzun yüzyıllar barış içinde birlikte yaşama ve var olma deneyimine sahiptirler. “Kardeş Azeri ve Ermeni halkları” deyiminin bugünkü nesiller tarafından da tekrar tesis edilmesi en büyük temenni ve duamızdır.

Efendimiz İsa Mesih’in, “Ne mutlu barışı sağlayanlara, çünkü onlara Tanrı çocukları denecektir” sözünü hatırlatmakta ve barışı sağlama makamında olanları bu uğurda gayret ve çabalarını artırmaları konusunda teşvik etmekteyiz.

Şüphesiz ki her kaybolan can değerlidir ve savaşın her günü telafi olmaz kayıplar doğurmakta ve onarılamaz yaralar açmaktadır. Giderek şiddetlenen Ermenistan ve Azerbaycan savaşının bir an önce durması, barışa tekrar fırsat tanınması gerektiğine inanarak, hayatlarını kaybeden asker ve sivillere Tanrı’dan rahmet, kalanlara sabır diliyoruz.

PATRİKLİK SEKRETERYASI

