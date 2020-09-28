Gürcistan’da yaşayan Ermeniler, Karabağa gitmeye hazırlanıyor

Gürcistan’da yaşayan Ermeniler, Karabağ –Azerbaycan sınırında patlak veren savaş operasyonlarında Ermenilerin yanında olmak üzere Karabağ’a gitmeye hazırlanıyor.

Ninotsminda ruhani önderi, rahip Armaş Poğosyan’ın önderliğinde Ninotsminda şehrinde toplanan Ninotsminda’lı ve Ahılkelekli gençler, sınırda savaşan Ermeni askerlere ve tüm Ermeni halkına desteklerini duyurdu.



Gürcistan basınına göre, 28 Eylül’de saat 12:00’da Ermeni gönüllüler, Artsakh’a giderek kardeşlerinin yanında olmak üzere Ninotsminda’da toplanacak.



Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül sabahı saat 07:10 sularında Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Dağlık Karabağ’ın tüm sınırı boyunca saldırıya geçti. Ermeni sivil yerleşim yerlerine hasım tarafından açılan ateş sonucu sivil vatandaşlar arasıda can kayıpları yaşandı. Ermenistan ile Karabağ’da sıkıyönetim ve seferberlik ilan edilirken, 27-28 Eylül gecesi de savaş operasyonları devam etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/28/Gürcistan-Ermeni-Karabağ-Azerbaycan/193658