‘Ermenistan’ın kayıpları arasında Suriye’den gelen paralı savaşçılar tespit edildi’

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait 24 tank ve zırhlı aracı, 15 OSA tipli uçaksavar sistemini ve 18 İHA’yı imha ettiğini kaydetti. Ermenistan tarafının kayıplarını gizlediğini belirten Eyvazov, “Düşman kayıpları arasında bulunan cesetlerin bir kısmının Suriye ‘den gelen Ermeni asıllı paralı savaşçılar olduğu tespit edildi. Ermeni tarafı bu bilgiyi hem yerel hem de uluslararası toplumdan saklıyor.” ifadesini kullandı. http://www.gazetevatan.com/-ermenistan-in-kayiplari-arasinda-suriye-den-gelen-parali-savasci-1344854-dunya/