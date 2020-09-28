Ermenistan: Türkiye Karabağ ile savaşan Azerbaycan’a F-16 jetleriyle yardım ediyor

Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan, Türkiye’nin Karabağ ile savaşan Azerbaycan’a danışman, paralı asker ve F-16 avcı uçakları ile yardım ettiğini ileri sürdü.

ile ortaklaşa düzenlenen uluslararası CYBERSEC2020 forumunun açılışında video konferans yoluyla konuşan Sarkisyan, Türkiye’nin Karabağ ile savaşan Azerbaycan’a danışman, paralı asker ve F-16 avcı uçakları ile yardım ettiğini iddia etti.

Sarkisyan, “NATO üyesi olan Türkiye, Azerbaycan’a insansız hava araçları (İHA), siber saldırılar, danışmanlar, paralı askerler ve hatta F-16 avcı uçakları ile tam teşekküllü yardım sağlıyor” diye konuştu.

Karabağ krizinin diyalog yoluyla çözülmesinin mümkün olduğuna dikkat çeken Sarkisyan, “Rusya, ABD ve Fransa’nın katıldığı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu platformu mevcut. Diyaloğa geri dönmeliyiz” vurgusunu yaptı.

Ermeni halkının geçmişe dönülmesine müsaade edemeyeceğini de söyleyen Sarkisyan, “105 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu, Ermeni soykırımını gerçekleştirdi. Hiçbir koşulda bu soykırımın bir daha tekrarlanmasına izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.

Sputnik Türkiye