Ermenistan saldırısında iki ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti

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Ermenistan’ın dün sabah saatlerinde başlattığı geniş çaplı saldırılar sonucunda, Naftalan’da yaşayan Fidan Gurbanova ve Şehriyar Gurbanov adlı iki ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti.

Azerbaycan’ın Naftalan şehrinde 27 Eylül’de sivil yerleşim birimlerine Ermenistan ordusu tarafından yapılan bombalanma sonucu bir aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, kurbanlardan ikisinin ortaokul öğrencisi olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden öğrencilerin kimlikleri 13 yaşında Şehriyar Gurbanov ile 14 yaşındaki Fidan Gurbanova olarak açıklandı.

Azerbaycan-Ermenistan temas hattında Ermenistan ordusunun sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırılar sonucu toplam 6 sivil hayatını kaybetti 26 sivil ise yaralandı.

AZERBAYCAN ORDUSU CEPHE HATTINDA

Azerbaycan toprağı Karabağ’ı tamamen ele geçirmek için saldırılara başlayan Ermenistan, dün sabah askeri mevziler ve sivillerin yaşadığı köyleri ve kentleri bombaladı. Bölgede yaşayan sivilleri korumak için hemen karşılık veren Azerbaycan askeri ağır makinalı tüfeklerle Ermenistan mevzilerine ağır darbe vurdu. (İHA/DHA)

https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/ermenistan-saldirisinda-iki-orta-okul-ogrencisi-hayatini-kaybetti-6057875/