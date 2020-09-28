Ermenistan: Azerbaycan, Suriye’den görüntüleri Dağlık Karabağ’danmış gibi gösteriyor

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki çatışmalara dair yayınladığı bir videoda, Suriye’deki savaşta çekilmiş görüntüler olduğunu söyledi.

Basın toplantısında konuşan Hovhannisyan, “Azerbaycan tarafı Ermeni mevzilerinin, askeri teçhizatının etkisiz hale getirilmesine ilişkin tek bir görüntü yayınlamadı. Yayınlanan görüntüler arasında, Suriye’deki savaşta çekildiği ortaya çıkan görüntüler vardı” dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’a ait 2 tankın vurulduğu anlara dair bir video yayınlamıştı.

Bakü ayrıca Ermenistan ordusuna ait cephanelik ve mühimmatların imha edildiğine yönelik bir videoyu da paylaşmıştı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle yıllardır anlaşmazlık içinde.

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