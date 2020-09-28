Ermenistan, Artsakh’ın bağımsızlığını tanıyabilir – Ermenistan Kamu Radyosu

Paşinyan: Ermenistan, Artsakh’ın bağımsızlığını tanıyabileceğini göz ardı etmemektedir

Ermenistan-Artsakh askeri-siyasi ittifakı konusuna değinen Başbakan, konunun ciddi şekilde tartışılması gerektiğine dikkat çekerek bu seçeneği dışlamadı.

Bugün Milli Meclis’in özel oturumunda “Aydınlık Ermenistan” fraksiyonu başkanı Edmon Marukyan’ın sorusunu yanıtlayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Artsakh’ın bağımsızlığının tanınmasının, Ermeni siyasi otoritelerinin gündeminde olduğunu belirtti.

Paşinyan, konunun şu anda tartışılmadığını söylemekle birlikte, tartışılacağını da dışlamadı.

“Bu konuyu çok ciddi olarak görüşmeliyiz., Belki bu soru ve cevaptan sonra kamuoyunda bir tartışma başlayacaktır”,- dedi Paşinyan.

Ermenistan-Artsakh askeri-siyasi ittifakı konusuna da değinen Başbakan, bu konunun da ciddi şekilde tartışılması gerektiğine dikkat çekerek bu seçeneği dışlamadı.

“Argümanları alır, tanımamız durumunda neden, tanımayacaksak neden, diye tartar, anlamaya çalışırız.

Tartar ve tartmanın haricinde de, bu tartı üzerinde ne gibi bir etkimiz olduğuna veya olup olmadığına karar vereceğiz”,- dedi Paşinyan.

Ermenistan Kamu Radyosu