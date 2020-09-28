Ermenistan AİHM’ye yeni belgeler sunuyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan, Azerbaycan’ın operasyonlarıyla ilgili, AİHM’ye yeni belgeler sunuyor

Ermenistan, Azerbaycan tarafının başlattığı eylemlerle ilgili olarak, AİHM’ye ikinci başvuruyu sunuyor.

Ermenistan Cumhuriyeti’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki temsilcisi, Ermenistan Cumhuriyeti’nin bugün AİHM’e yeni belgeler sunduğunu bildirdi.

AİHM Ermenistan temsilcisi, Facebook sayfasında “Ermenistan, Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından yerleşimlerin, sivil yapıların ve sivil halkın hedef alınmasıyla ilgili yeni belgeler sunmuştur”,- diye yazmaktadır.

Olayların tırmanış göstermesiyle birlikte yeni belgelerin de AİHM’e sunulacağı belirtilmektedir.

Dün 27 Eylül’de, AİHM’ye aynı konuda bir başvuru yapılmıştır.

Azerbaycan’ın 27 Eylül sabahı erken saatlerde başlatmış olduğu geniş çaplı askeri harekât, bugün de Artsakh-Azerbaycan sınırının tamamı boyunca devam etmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu