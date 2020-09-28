Ermeni zırvalarının medyadaki sözcüsü: Sputnik

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Rus haber ajansı Sputnik, hem Türkçe hem de İngilizce yaptığı yayınlarla ‘Ermenistan’ın sözcülüğünü yapıyor. Ermenistan basınında yer alan asılsız bilgileri haberleştiren Rus ajansı son olarak, Azerbaycan İHA’sının düştüğünü öne sürdü. Videoda kırsal bir alanda teneke toplayan siviller görülüyor. Rus ajansı ayrıca, Ermenistan kaynaklarının “Türkiye Suriyeli savaşçıları Azerbaycan’a gönderiyor” yalanına sarılarak, Azerbaycan’ın askeri operasyonlarındaki başarısını gölgelemeye çalıştı.

Rus haber ajansı Sputnik, Ermenistan’ın sözcülüğü görevini üstlendi. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmada Ermenistan’ın savunuculuğunu yapan Rus ajansı, Ermenistan’ın ağır kayıplarını görmezden gelerek, Azerbaycan ve Azerbaycan ordusu aleyhinde yayınlara imza atıyor.

PROVOKATİF YAYINCILIK

Sputnik, Türkiye tarafından Suriye’den Azerbaycan’a asker transfer edildiğine dair yalan haberleri gündeme taşıyan Sputnik provokatif açıklamalara yer veriyor.

ERMENİSTAN’IN SÖZCÜSÜ

Sputnik’in söz konusu haberinde Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi Vardan Toganyan’ın iddialarına yer verilerek Türkiye’nin Azerbaycan’a Suriye’den asker gönderdiği yalanı haberleştirildi.

Ermenistan ordusundaki ağır kayıpları görmeyen ajans, düşürülen bir Azerbaycan İHA’sının haberini manşetine taşıdı. Ajans Azerbaycan İHA’sının düştüğünü öne sürdü. Videoda kırsal bir alanda teneke toplayan siviller görülüyor.

https://www.yenisafak.com/dunya/ermeni-zirvalarinin-medyadaki-sozcusu-sputnik-3568966