Durum tamamen Artsakh Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altındadır – Ermenistan Kamu Radyosu

Temas hattındaki durum tamamen Artsakh Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altındadır

Artsakh Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan ve Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı David Tonoyan, Artsakh ile Azerbaycan silahlı kuvvetleri arasındaki temas hattı boyunca devam eden çatışmaların mevcut ve olası gelişmeleri hakkında bilgi edinmek için 28 Eylül’de Ordu Savaş Kontrol Merkezini ziyaret etti.

Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Komutanı Tümgeneral Calal Harutyunyan operasyonel-taktik durumu sunarak, Savunma Ordusu birimlerinin Azerbaycan saldırısına direnmek için yürüttüğü tüm süreçlere atıfta bulundu.

Ordu komutanı, durumun tamamen Artsakh Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altında olduğuna dair güvence verdi ve elde edilen başarıların daha da geliştirilmesi için iyi fırsatlar yaratılmış olduğunu bildirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu