Bölgemizde hiç bir zaman böyle ateş yoğunluğu yaşanmamıştı

Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, Ermeni havan topçu birliklerinin çok parlak bir şekilde vazifelerini yaptıklarını ifade etti.

Hovhannisyan havan topu ateşinin bu coğrafyada hiç bir zaman bu kadar yoğun olmadığını da vurguladı.

Ermeni havan topçu birliklerinin her zaman üst seviyede bulunduğunu belirterek Artsrun Hovhannisyan onların son derece disiplinli hareket ettiklerini de dile getirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/28/Savunma-Bakanlığı-Karabağ-Ermeni-topçu/193784