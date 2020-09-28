Azerbaycan’ın onlarca askerinin cesetleri Ermenilerin kontrolü altındaki bölgede kaldı (video)

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Karabağ Savunma Ordusu’nun birlikleri tarafından daha önce kaybedilen birkaç mevzinin yeniden ele geçirilmesi sonucunda hasmın onlarca askerlerinin cesetleri Ermenilerin kontrolü altındaki bölgelerde kaldığını duyurdu.



Saatler önce ise Savunma Ordusu tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca temas hattının güney, güneydoğu ve kuzey yönlerinde şiddetli çatışmaların devam ettiği duyurulmuştu. Savunma ordusu, hasmın büyük zararlar gördüğünü, Ermeni tarafının ise daha önce kaybettiği mevzileri tekrar kontrol altına aldığını açıklamıştı.



Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül sabahı saat 07:10 sularında Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Dağlık Karabağ’ın tüm sınırı boyunca saldırıya geçti. Ermeni sivil yerleşim yerlerine hasım tarafından açılan ateş sonucu sivil vatandaşlar arasıda can kayıpları yaşandı. Ermenistan ile Karabağ’da sıkıyönetim ve seferberlik ilan edilirken, 27-28 Eylül gecesi de savaş operasyonları devam ettti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/28/Azerbaycan-Karabağ-Ermenistan/193666