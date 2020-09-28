Azerbaycan’ın başlattığı savaşa rağmen Karabağ’da düğün (Fotolar)

Azerbaycan’ın Artsakh’a (Dağlık Karabağ) karşı başlattığı saldırılara rağmen başkent Stepanakert’te Ermeni bir çiftin düğün töreni yapıldı.

Artsakh’lı gazeteci Tsovinar Barkhudaryan sosyal medyada düğün fotoğrafları yayınladı. Gazeteci paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

”Artsakh’ta düğün. Bu milleti yenmek imkansız.”

Hatırlanacağı üzere 27 Eylül tarihinde sabah 07:10 sularında Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Artsakh (Dağlık Karabağ) ile tüm cephe hattı boyunca saldırıya geçti. Artsakh’a karşı hava ve füze saldırıları başlatıldı.

Dağlık Karabağ’a ve çevresine saldırılar düzenleyen Azerbaycan ordusu, başta başkent Stepanakert olmak üzere sivil yerleşim yerlerini, okullarını hedef aldı. Çok sayıda konutta hasar oluştu ve çok sayıda eve mermi isabet etti. Ermenistan’da ve Artsakh’ta sıkıyönetim ve seferberlik ilan edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/28/Ermenistan-Karabağ-Azerbaycan/193785