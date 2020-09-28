Azerbaycan, tank saldırısı düzenledi, ancak 10 adet aracını kaybetti (video)

Ermenistan Savunma Baknalığı’nın Sözcüsü Şuşan Stepanyan, güneydoğu yönde hasım tarafından tank saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Stepanyan, “Ancak Savunma Ordusunun tank ve tanksavar birliklerinin ısrarlı direnişiyle karşılaşan hasım, başlayan tank savaşında 10 tane zırhlı araç kaybetti. Savaş operasyonları devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül tarihinde sabah 07:10 sularında Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Artsakh (Dağlık Karabağ) ile temas hattının tüm boyunca saldırıya geçti. Dağlık Karabağ’a ve çevresine hava ve füze saldırıları düzenleyen Azerbaycan ordusu, başta başkent Stepanakert olmak üzere sivil yerleşim yerlerini, okulları hedef aldı. Teknik ve can kayıpları veren Azerbaycan güçleri, geri püskürtüldü.

Azerbaycan’ın saldırısı sonucu Ermeni sivil halkı arasında bir çocuk ve bir kadın şehit oldu. Ermeni tarafı, 31 şehit ve 200 kadar yaralı olduğunu da açıkladı. Ermenistan’da ve Artsakh’ta sıkıyönetim ve seferberlik ilan edildi. Karabağ’ Savunma Ordusu’ndan edinen bilgilere göre Azerbaycan, şu ana dek yaklaşık 200 can kaybı verdi.Çatışmalar devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/28/Azerbaycan-Ermenistan-Karabağ/193765