ABD Kogre üyesi Adam Schiff Azerbaycan’ı cezalandırmaya çağırıyor

ABD Kongre üyesi Adam Schiff açıklamada bulunarak ABD istihbarat servisinden Karabağ-Azerbaycan sınır hattı boyunca devam eden çatışmaların kim tarafından başlatıldığını öğrenip cezalandırılmasını talep etti.

Adam Schiff açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Gece sırasında Azerbaycan Artsakh’a (Karabağ) karşı son yılların en büyük saldırısını gerçekleştirdi ve gelen bilgilere göre baya kayıplar oldu. ABD acil bir şekilde Minsk Grubu diğer üyeleriyle birlikte barışın yeniden sağlanması ve durumun kötüleşmesini önlemek için çalışmalar başlatmalı.”

ABD Kongre üyesi Adam Schiff aynı zamanda bir yasa tasarısı öne sürdüğünü, ABD istihbarat servislerinden kimin bu çatışmaları başlattığını ortaya çıkarıp Azerbaycan’a cezalandırmak için gereken adımları atmaya çağırdığını belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/28/ABD-Kogre-Adam-Schiff-Azerbaycan/193649