TBMM Başkanı Şentop: Türkiye Azerbaycan’ın yanında bütün gücüyle durmaya devam edecektir

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TBMM Başkanı Şentop, Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edeceğini belirterek, “Sivillere yönelik son saldırıları göstermiştir ki; Ermenistan, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir.” dedi.

Sinan Uslu

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Şentop, “Sivillere yönelik son saldırıları göstermiştir ki; Ermenistan, sadece Azerbaycan’a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir ve doğacak sonuçların tek sorumlusudur. Türkiye, Azerbaycan’ın yanında bütün gücüyle durmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

https://www.aa.com.tr/tr/politika/tbmm-baskani-sentop-turkiye-azerbaycanin-yaninda-butun-gucuyle-durmaya-devam-edecektir/1987038