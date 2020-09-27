Suriye’den Karabağ sınırına getirilen teröristlerden 81’i etkisiz hale getirildi

Suriye’nin Afrin şehrinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Kuruluşu’nun haberine göre, Türkiye yanlısı 4000 militan, Artsakh’a (Karabağ) karşı başlatılan savaş operasyonlarına katılmak üzere Suriye’den Karabağ -Azerbaycan temas hattına sevk edildi.

Kuruluşun verilerine göre, Ermeni ordularının savunma faaliyetlerinin sonucunda 81 terörist etkisiz hale getirildi. İnsan Hakları Kuruluşu, anlılan kişiler hakkında isim ve daha somut rakamlar dahil ayrıntili listeler de yayınladı.



Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül tarihinde sabah 07:10 sularında Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Karabağ ile temas hattının tüm boyunca saldırıya geçti. Ermenistan Hükümeti’nin kararıyla ülkede sıkıyönetim ve seferberlik ilan edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/27/Karabağ-Azerbaycan/193607