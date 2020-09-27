Sınırdaki provokasyonlar Azerbaycan tarafından ayrıntılı olarak planlandı

Ermeni –Azeri silahlı kuvvetleri arasında 27 Eylül’de patlak veren yeni çatışmalar devam ederken, basına yansıyan haberleri inclerken dikkat çeken hususlar ortaya çıktı.

Özellikle, Azerbaycan’ın Artsakh sınırına saldırmasından hemen sonra TRT muhabirlerinin bir “tesadüf eseri” çatışma bölgesinde bulunmasının ve haber yapmasının aslında hiç de tesadüf olmadığı ortada.



Bu husus, Artsakh sınırındaki savaş operasyonunun Azerbaycan tarafından tüm ayrıntılarla önceden planlandığının net bir göstergesi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/27/Karabağ-Ermeni-Azerbaycan/193434