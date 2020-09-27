Paşinyan: Aziz vatanımızın savunmasında devletimizin, ordumuzun arkasında duralım

27 Eylül sabah saatlerinde Azeraycan, Artsakh ile temas hattı boyunca saldırıya geçti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Facebook sayfasından Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetleri’nin vatandaşlarına ve Diaspora Ermenilere hitap ederek Azerbaycan’ın Artsakh’a yönelik saldırıya geçtiğini açıkladı.

Artsakh Savunma Ordusu’nun saldırlara başarıyla direndiğini bildiren Paşinyan sadece resmi bilgilerine güvenmeyi çağırarak şöyle devam etti: “Aziz vatanımızın savunmasında devletimizin, ordumuzun arkasında duralım. Ve biz kazanacağız”.

Azerbaycan saldırıları ile ilgili Artsakh Savunma Ordusu komutanı General Jalal Harutyunyan, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinın saat 07:10 sularında temas hattı boyunca saldırıya geçtiğini bildirdi. Harutyunyan, hasmın insan kayıpları ve 3 tank başta olmak üzere ekipman kayıplara uğradığını açıklayarak çatışmalar devam ettiğini bildirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/27/Azebaycan-Dağlık-Karabağ-Paşinyan/193420