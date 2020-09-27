Papa, Kafkasya’da barış için dua ediyor

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ermenistan ile Azerbaycan arasında çıkan çatışmalar nedeniyle iki ülkeye diyalog ve müzakere çağrısında bulundu.

Papa Francis, Vatikan’daki Pazar Ayininde duasında Dağlık Karabağ bölgesinde çıkan çatışmalardan endişe duyduğunu belirtti ve iki ülke yönetimini diyalog kurmaya ve müzakere masasına oturmaya davet etti.

Papa, San Pietro Meydanı’nda yapılan ayinde “Kafkasya’da barış sağlanması için dua ediyorum. Çatışma halindeki tarafları sorunları silah kullanmadan, iyi niyet ve kardeşlik çerçevesinde çözmeye çağırıyorum.” ifadesinde bulundu ve ayine katılanları Kafkasya barışı için sessizce dua etmeye çağırdı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/27/Papa-Ermenistan-ile-Azerbaycan/193562