Kurtulmuş’tan Ermenistan’ın saldırısına tepki

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ermenistan‘ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan‘daki sivillere düzenlediği saldırının bölge barışına karşı büyük bir provokasyon olduğunu belirterek, “Türkiye olarak her zaman, her şart altında Azerbaycan’ın yanındayız.” ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan‘ın Azerbaycan‘a saldırısını şiddetle kınadı.

Saldırı sonucu şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Azerbaycan halkına başsağlığı dileyen Kurtulmuş, “Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik düzenlediği bu alçak saldırı bölge barışına karşı gerçekleştirilen büyük bir provokasyondur. Türkiye olarak her zaman, her şart altında Azerbaycan’ın yanındayız.” değerlendirmesinde bulundu.

https://www.milliyet.com.tr/siyaset/kurtulmustan-ermenistanin-saldirisina-tepki-6316248