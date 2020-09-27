Karabağ Güvenlik konseyi sekreteri açıkladı: 10 şehidimiz var

Artsakh Cumhurbaşkanı (Karabağ) Güvenlik Konseyi Sekreteri, General Samvel Babayan gazetecilerin sorularını yanıtlarken Savunma ordusunun kayıplarından da söz etti.

Babayan’ın bilgilerine göre şu an itibarıyla temas hattı boyunca devam eden çatışmalardan dolayı 10 şehidimiz var.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül tarihinde sabah 07:10 sularında Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Karabağ ile temas hattının tüm boyunca saldırıya geçti. Artsakh, hava ve füze saldırılarına hedef edildi. Teknik ve can kayıpları veren Azerbaycan güçleri, geri püskürtüldü. Çatışmalar devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/27/Karabağ-Güvenlik-konseyi-sekreteri-10-şehit/193506