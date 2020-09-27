Karabağ Cumhurbaşkanı ülkede sıkıyönetim ve seferberlik ilan etti

Artsakh Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan Karabağ Parlamentosu özel oturumunda konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan ülkede sıkıyönetim ve 18 yaş üstü vatandaşlar için seferberlik ilan edildiğini duyurdu.

İşte Artsakh Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan’ın açıklaması:

“Mevcut olan durumdan dolayı Artsakh Partlamentosu özel oturum davet etti. Milletvekillerimizin önünde konuşma yaparak sıkıyönetim ve seferberlik ilan ettim.

Biz defalarca savaştan yana olmadığımızı dile getirdik, fakat savaşa hazırız.

Bizden daha çok barş seven ve barıştan yana olan yok.

Biz savaş istemedik, bu savaş bize mecbur kılındı ve biz vatanımızı, ailelerimizi savunmalıyız.

Mevcut durumun ve gelişmelerin tüm sorumluluğu Azerbaycan’ın siyasi ve askeri yönetiminin üzerindedir.

Bölgede İnsani krizin yaşanması halde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bizzat sorumlu olacak.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/27/Karabağ-seferberlik-sıkıyönetim/193479