HDP’den küstah açıklama! Ermenistan’ın yanında yer aldılar

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Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan bu sabah işgallerine bir yenisini ekledi ve Azerbaycan’a yönelik saldırı başlattı. Sivilleri hedef alan Ermenistan’a Azerbaycan’ın yanıtı gecikmedi. Türkiye‘de de kardeş ülke Azerbaycan’a destek mesajı yağdı. Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği destek HDP‘yi rahatsız etti.

Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan bu sabah yine Azerbaycan’a yönelik saldırı başlattı. İşgal altındaki köyler Azerbaycan ordusu tarafından tek tek kurtarılmaya başlamışken Türkiye kardeş Azerbaycan’a desteğini tekrar duyurdu.

HER ZAMAN KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev ile yaptığı görüşmenin ardından Türk milletinin Azerbaycanlı kardeşlerinin her zaman yanında olduğunu bildirdi.

HDP RAHATSIZ OLDU

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar devam ederken konuyla ilgili HDP’den de açıklama geldi. Türkiye’nin Azerbaycan’a destek vermesi HDP’yi rahatsız etti.

Açıklamada, “AKP hükümeti şimdi de Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki tarihsel problemleri “soydaşlık” üzerinden değerlendirip Azeri hükûmetini savaşa teşvik eden milliyetçi söylemlerde bulunuyor, yangının üzerine körükle gidiyor. Kaldı ki, Ermeniler de Azeriler gibi bu coğrafyanın kadim halklarındandır. Bu bağlamda Türkiye hükûmetini bir tarafı destekleyerek ve soydaş milliyetçiliği yaparak savaşı büyütmek yerine, Türkiye’de yaşayan halkların Azeri ve Ermeni halkları ile olan tarihsel bağlarını esas alarak arabulucu ve barışçı bir diplomasi yürütmeye çağırıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

https://www.ahaber.com.tr/dunya/2020/09/27/hdpden-kustah-aciklama-ermenistanin-yaninda-yer-aldilar