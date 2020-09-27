Hava bombaları, İHA, Vardenis yönünde darbeler oldu

Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerilim artıyor. Bugünkü brifingde EC Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan böyle bir açıklama yaptı.

Vardenis yönünde de darbeler olduğunu, ancak asıl saldırının Artsakh Cumhuriyeti yönünde olduğunu bildirdi.

Hovhannisyan’a göre bugün Azerbaycan silahlı kuvvetleri bomba, uçak, helikopter vb. Kullandı.

“Çatışmalar yoğun, hiçbir kayıp yaşamayacağımız gerçeğinden bahsetmek doğru olmaz.” Diyen Hovhannisyan, şu anda başka ayrıntı veremeyeceğini de sözlerine ekledi.

Mevcut bilgilere göre, bir veya iki büyük kalibreli füze haricinde, Azerbaycan tarafı ordu hava kuvvetleri de dahil olmak üzere diğer tüm, bomba, uçak, helikopter vb. araçları kullandı.

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, doğrulanan bilgilere göre Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin 2 helikopteri, 14 insansız hava aracını ve zırhlı araçları kaybettiğini bildirdi.

Martuni’de düşmanın silahla ateş etmesinin sonucu bir kadın ve bir çocuk öldü.

Yaralılar var.

Ermenistan Kamu Radyosu