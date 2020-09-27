Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan Azerbaycan’ın bir iddiasına daha yalanlama geldi

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın Basın Servisinin, Vardenis-Martakert otoyolunun Azerbaycan ordusu tarafından kontrol altına alındığını iddia eden açıklamasının, gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül tarihinde sabah 07:10 sularında Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Karabağ ile temas hattının tüm boyunca saldırıya geçti. Ermenistan Hükümeti’nin kararıyla ülkede sıkıyönetim ve seferberlik ilan edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/27/Ermenistan-Azerbaycan/193611