Ermenistan Savunma Bakanı’ndan Azerbaycan’a uyarı: “Bu sefer cevabımız hiç olmadığı kadar sert olacak”

Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan, Artsakh (Dağlık Karabağ) sınının tüm boyunca Azerbaycan’ın başlattığı geniş çaplı savaş operasyonlarına değinerek, Ermeni tarafının cevabının, şimdiye kadar hiç olmadığı kadar sert olacağını vurguladı.

Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin, Karabağ’ın Güvenlik Garantörü olarak Karabağ halkının güvenliğini sağlamak için her türlü destek vereceğini duyuran Bakan, “Geçmişte uğradığı rezil yenilgilerden ders çıkarmayan Azerbaycan yönetiminin, kendi imkanları hakkında yine abartılı değerlendirmeler yaptğı artık besbelli ve bunun için eminim ki en sert şekilde cezalandırılacak. Bu maceracılığın, hasım için ağır sonuçları olacak. Cevabımız hiç olmadığı kadar sert olacak. Ermeni ordusu, Vatanımıza karşı tacizde bulunan hasmı bir kez daha ezmek için gerekli her imkana sahiptir” şeklinde konuştu.

Tonoyan, tarihi boyunca hep birlik-beraberlik sayesinde zafer kutlayan Ermeni halkının, bu önemli anda tekrar birleşerek sadece güç dilini anlayan Azerbaycan’a iyi bir ders vereceğinden emin olduğunu da sözlerine ekledi.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül tarihinde sabah 07:10 sularında Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Karabağ ile temas hattının tüm boyunca saldırıya geçti. Artsakh, hava ve füze saldırılarına hedef edildi. Teknik ve can kayıpları veren Azerbaycan güçleri, geri püskürtüldü. Çatışmalar devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/27/Ermenistan-Azerbaycan/193519