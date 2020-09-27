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Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanının halka çağırısı

2020-09-27

Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Artsakh-Azerbaycan sınırında hüküm süren durumla ilgili yaptığı konuşmasında, düşmanın saldırganlığına karşı Artsakh Savunma Ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Ermeni Kamu Radyosu

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