Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanının halka çağırısı

Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Artsakh-Azerbaycan sınırında hüküm süren durumla ilgili yaptığı konuşmasında, düşmanın saldırganlığına karşı Artsakh Savunma Ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi.
Լոյս ի լուսոյ
Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Artsakh-Azerbaycan sınırında hüküm süren durumla ilgili yaptığı konuşmasında, düşmanın saldırganlığına karşı Artsakh Savunma Ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi.
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