Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanının halka çağırısı

Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Artsakh-Azerbaycan sınırında hüküm süren durumla ilgili yaptığı konuşmasında, düşmanın saldırganlığına karşı Artsakh Savunma Ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Ermeni Kamu Radyosu