Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi: Siyasi anlaşmazlıklara rağmen birlik olmalıyız

Ermenistan’ın eski iktidarını teslim eden Cumhuriyetçi Partisi Karabağ-Azerbaycan temas hattında yaşanan askeri operasyon ve çatışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın önderliğinde Cumhuriyetçi Partisinin Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

“Sevgili vatandaşlar!

Bu sabah Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Karabağ ile temas hattı boyunca geniş çaplı saldırıya geçti ve sivil halka karşı da ateş açtı.

Nisan savaşından 4 sene sonra Azerbaycan iktidarı bir kez daha kendi saldırgan ve yıkıcı tabiyatını belli edip Artsakh’ın özgürsever halkını savaşa mecbur kılıyor.

Bunun tüm sorumluluğu resmi Bakü’nün üzerindedir.

Bu kader belirleyici anda Ermenistan Cumhuriyetçi Partisinin Yönetim Kurulu tüm vatandaşlarımıza barış ve birlik çağrısı yapıyor, vatanımızın, devletimizin ve Ermeni askerinin yanında durmaya hazır olduğunu bir kez daha ifade ediyor.

Vatan her şeyden üstündür ve vatanın savunması her şeyden önemlidir.

Atrtsakh (Karabağ) asla Azerbaycan’ın sınırlarında yer almayacak!”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/27/Ermenistan-Cumhuriyetçi-Partisi-Karabağ-Azewrbaycan/193542