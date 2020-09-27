Ermeni Patrik Aram Ateşyan: Türkiye’de 100 binin üstünde gizli Ermeni var

Ermeni Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. “Türkiye’de 100 binin üstünde gizli Ermeni var” iddiasında bulunan Ateşyan, Tunceli’nin yüzde 90’ının Ermeni olduğunu savunmuştu.

2013 yılında gerçekleştirilen televizyon programında Ermeni Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

İşte o programda geçen diyaloglar:

ARAM ATEŞYAN: Ben önce Birinci Dünya Savaşı’ndan ele almıyorum. Büyük anne ve babalarımızı ele alırsam onlar 1 milyonun üzerindedir. Son nesilden bahsediyorum artı yüz bin daha var en az bugün yaşayanların annesi babası Ermeni olanlardan bahsediyorum. Annesi babası Ermeni olan ama kendini Müslümanım diye tabir eden, Ermeniceyi bilen, boynunda gizlice haç taşıyan yüz binin üzerinde Ermeni var.

Erkam Tufan Aytav: Yüz bin epey büyük rakam değil mi? bu pek bilinmez, peki sizin onlarla kilise olarak bir bağlantınız var mı?

ARAM ATEŞYAN: Kilise olarak değil ama bireysel olarak var.

Erkam Tufan Aytav: Neden kilise olarak değil, deşifre olmasınlar diye mi?

KİLİSEYE GELİRLERSE DEŞİFRE OLURLAR

ARAM ATEŞYAN: Kiliseye geldiği zaman kim olduğunu belli eder, bütün komşuları ne olduğunu anlar ama bazıları cesaret edip kimliğini belirtmese de kiliseye geliyor, ziyaret ediyor. Mesela geçen sene Paskalyayı İstanbul da kutladıktan bir hafta sonra Diyarbakır da ayin yaptım, yaklaşık 400 kişi geldi.

Erkam Tufan Aytav: Bunlar bahsettiğiniz gizli Ermeniler mi?

Erkam Tufan Aytav: Ama kripto olanlar, kripto olarak geldiler orada ayine katıldılar, artık kimliğimizi deşifre ediyoruz dediler.

BENİM AKRABALARIM DA KRİPTO ERMENİ

ARAM ATEŞYAN : Ama Hristiyanlığa dönmüyorlar çünkü dönerlerse devlet dairesinde çalışıyorlarsa işten atılacaklar. Komşusu rahatsız edebilir. Bunlar yaşanıyor, benim ailem orada halen Müslüman olarak yaşıyor Diyarbakır Silvan da benim ablamın çocukları var. Bazıları köklerine döndüler. Bunlar 1950’li yıllarda baskıyla müslümanlaştırıldılar. Enişteme eğer Müslüman olmazsan öldüreceğiz seni diyerek Müslüman yaptılar. Ben 1954 doğumluyum ben 4-5 yaşındayken ablam Müslüman olmuştu.

Erkam Tufan Aytav: Gerçek anlamda Müslüman mı olmuştu?

ARAM ATEŞYAN: Gerçek anlamda Müslüman olamaz içini değiştiremezsiniz. Eniştem baskıyla Müslüman oldu ve ablamı da baskıyla Müslüman yaptı. Ablam gizlice hacını da takardı Ermenicede konuşuyordu ama dinini değiştirdi diye herkes tarafından saygıda duyuluyordu.

Erkam Tufan AYTAV : Adını da değiştirdi mi?

ARAM ATEŞYAN : Evet değiştirdi. Eniştem baskıyla Müslüman oldu o da ablamı baskıyla Müslüman yaptı ben Müslüman oldum sende mecbursun Müslüman olmaya dedi kimliğini de değiştirdi.

Erkam Tufan AYTAV : Enişteniz ve ablanız Müslüman olarak kimlik çıkardılar ve çocukların isimleri Ermenice değildi doğru anladım değil mi?

ARAM ATEŞYAN : Kimlik çıkardılar ve Müslüman olarak yaşadılar çocukları da Müslüman olarak yaşadılar. İsimleri de müslüman isimler, torunları da Müslüman oldular. Ne oldu ben onları kaybettim.

Erkam Tufan AYTAV : Aslında kaybetmediniz onlar kalplerinde Hristiyanlar.

ARAM ATEŞYAN : Ne fark eder benim kilisemin üyesi değil vaftiz etmemişim, edemem.

Erkam Tufan AYTAV : Tabi sizde böyle bir problemde var değil mi sizin? Hristiyan inancına göre bir Hristiyanın vaftiz olması zorunlu mudur? Vaftiz olmayan biri Hristiyan olamaz mı? Cehenneme mi gider sizin inancınıza göre yada günah mıdır? Önce vaftizi bir anlayalım?

ARAM ATEŞYAN : Cehenneme gitmez yok öyle bir şey. Şimdi Hristiyan olması için vaftiz olması şarttır.Vaftiz olmayan birini kiliseme alamam.

Erkam Tufan AYTAV : Peki sizin kız kardeşiniz vaftiz olabilmiş miydi?

ARAM ATEŞYAN : Çocukken vaftiz olmuştu. Evlendikten sonra din değişimi oldu.

Erkam Tufan AYTAV : Peki onların çocukları olmadılar.

ARAM ATEŞYAN : Olmadılar, bakın onların 6 çocuğu var bir tanesi döndü, çocukları da döndü döndürdüm Ermeni oldular vaftiz oldular ki bana dayı diyorlar. Diğer 5 tanesi Müslüman olarak yaşıyorlar.

Erkam Tufan AYTAV : Peki vaftiz olamamak dinen ne sorumluluk getiriyor onlara, günaha mı girmiş oluyorlar ?

ARAM ATEŞYAN : Günaha girmiş olmuyor ama eziklik var. Kilisenin üyesi olmak varken rab İsa Mesih’in takipçisi olmak varken ki onların asıl dini budur.

Erkam Tufan AYTAV : Gizlice vaftiz yapın onları olmuyor mu?

ARAM ATEŞYAN : Kilisemiz yasaklar bunu kimlikte İslam yazdığı sürece ben onları vaftiz yapamam kilisenin kanunu bu. Kimliğinde ne yazacak hem Hristiyan hem islam mı?

Erkam Tufan AYTAV : Sizin onu onun sizi Hristiyan olarak bilmesi yetmiyor mu?

ARAM ATEŞYAN : Yetmiyor, şimdi yeğenim biliyor ama onun çocukları yarın Hristiyan olduklarını unutacak bilmeyecek onunda çocukları komple unutacaklar bitti

Erkam Tufan AYTAV : Onların işleri de zor toplum baskısı herkese çevresine Müslüman demişler bu zamana kadar sonra birden çıkıp diyeceklerdi ben Hristiyandım. Çok zor bir karar değil mi?

ARAM ATEŞYAN : Onların çevresindekilerin yüzde sekseni dönme Ermenidir ama şaraptan dönme sirke oluyorlar. Daha koyu Müslüman oluyorlar.

Erkam Tufan AYTAV : Kriptoların bazıları gerçek anlamda Müslüman oluyorlar o zaman

ARAM ATEŞYAN : Şartlar öyle gerektiriyor kendini daha koyu bir Müslüman olarak göstermek zorunda kalıyor.

Erkam Tufan AYTAV : Camiye mi gidiyorlar yani koyu Müslümanlar derken.

ARAM ATEŞYAN : Camiye de gitmiyorlar belki ama kiliseye de gelmiyorlar .Hem camiden hem kiliseden oluyor. Bunlar kendi aralarında evlilik yapıyorlar dönmelerden yapıyorlar.Bakıyorlar kim köklü ermeni gidiyor oradan kız alıyorlar.

Erkam Tufan AYTAV : Peki gençler için bu zor bir durum değil mi? Diyelim ki birini seviyor ama o kripto ermeni değil ne oluyor bu durumda?

ARAM ATEŞYAN : Bugün Ermenilerde başka dinden insanlar alıyorlar engel değil bu. İslam olabilir başka bir inanca mensubu olabilir bizim gençlerimizde evleniyorlar bir engel yok bunda. Ama kripto Ermeniler istemeyerek o yaşamı seçmişlerdir ben onlardan bahsediyorum. Diyorum ki bazen neden özünüze dönmüyorsunuz İstanbul’a gelirsek belki diyorlar. İstanbul da o kadar tehlike yok. Yeğenime soruyorum neden dönmüyorsun İstanbul’a diye. O zaman benim Emlaklarıma onda bir fiyat verirler yada hiç vermezler satarken diyor. Başka birisi daha var kendine göre önemli bir görevde ilan edersem Ermeni olduğumu görevimden alırlar beni diyor.

Erkam Tufan AYTAV : Ben şunu merak ediyorum gizli bir Ermeni, Ermeniliğini açıkladığında ne tür şaşkınlıklar olur çevresinde, böyle bir pratik yaşadınız mı bu konuyla ilgili çevrenizde. Ben yedi göbek Ermeni’ydim Hristiyan’dım ama Müslüman görünmek zorunda kaldım dediğinde nasıl tepkiler alıyor?

ARAM ATEŞYAN : Hiçbirşey, tepki görenlerde var benim dönen yeğenim daha doğrusu yeğenimin çocukları ona saldıranlar oldu kökü ermeni olanlar bile, tekrar neden Hristiyanlığa geçtin diye ve yeğenim günlerce ağladı farklı bir dine mensup olmak bir suçmuş gibi.

Erkam Tufan AYTAV : Peki ben şunu da merak ediyorum bu gizli Ermeniler çocuklarına bunu ne zaman söylüyorlar.

ARAM ATEŞYAN : Son nefeslerini vermeden önce .Büyük anneler babalar son günlerine yaklaştıklarında söylüyorlar biliyor musun ben Ermeniyim diye.

Erkam Tufan AYTAV : Bu hala yaşanıyor değil mi? Daha çok hangi şehirdeler.

ARAM ATEŞYAN : Birçok şehirde mesela Diyarbakır da söyledim 3-4 aile var Ermeni, kimliği Hristiyan olan ama yaklaşık 50-60 aile var kökü Ermeni olan. Benim yeğenlerim ablamın torunları onları sayarsak sadece 25 kişi eder.

Erkam Tufan AYTAV : Onların dini motivasyonlarını sağlamak adına hizmet veriyor musunuz kilise olarak?

ARAM ATEŞYAN : Onlara hizmet veremeyiz, ne tür hizmet verebileceğiz ki Hristiyan değil kanında olsa canında olsa Hristiyan değil görüntüde ben ona hizmet veremem. Bireysel akrabalıklar hariç Kilise olarak hizmet veremem. Ancak vaftiz olacak, kimliğini değiştirecek Hristiyan olacak öyle.

“TUNCELİ’NİN YÜZDE 90’I ERMENİDİR”

Erkam Tufan AYTAV : Tunceli civarında çok fazla sayıda Kripto Ermeni olduğu söyleniyor bu doğru mudur?

Aram ATEŞYAN : Doğrudur Tunceli’nin %90’ı belki dönme Ermeni’dir. Neden derseniz 30 yaşlarında bir çocuk geldi bana ve benim köküm Ermeni dedi ben dönmek istiyorum dedi. Bende ispatla dedim ispatlayamadı, kabul etmedim. Ama inatla gitti geldi vazgeçmedi gitti geldi rahatsız etti beni, daha sonra babası arası Beyefendi dedi ben belediye çalışıyorum emekli olayım bende İstanbul’a gelip döneceğim. Buradaki halkın %90’ı Ermeni’dir, lütfen kabul et dedi. Bende kabul ettim ders aldı, vaftiz oldu, kilisemizin üyesi oldu.

ERMENİSTAN BABAMIZ TÜRKİYE ANNEMİZDİR

Erkam Tufan AYTAV :Türkiye Ermenileri için Ermenistan da eğitim görmek ne demektir, ne anlama gelir?

Aram ATEŞYAN : Orası babam demektir burası da anam demektir çünkü Ermenistan’a baba vatan deriz. Türkiye’ye ana vatan deriz. Biz Türkiye Ermenileri anne ile baba arasında kalmış çocuklarız ikisi kavga ediyor biz ağlıyoruz. Biz sabırsızlıkla bekliyoruz anne babamız barışsın artık hangi şartlarda olursa olsun kucaklaşsınlar.

https://www.habervakti.com/tarih/ermeni-patrik-aram-atesyan-turkiye-de-100-binin-ustunde-gizli-h123189.html