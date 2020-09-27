Ermeni köylerin Azerbaycan tarafından “işgali” hakkında

Artsrun Hovhannisyan, Azerbaycan tarafından 6 köyün ele geçirildiği haberine değindi.

EC Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, Azerbaycan tarafının 6 köyü işgal ettikleri söylentilerini yalanladı.

“Azerbaycan ordusu Batı Ermenistan’ın işgalini henüz ilan etmedi mi?” Hovhannisyan Facebook sayfasında “Altı köy değil on şehir işgal ettiler” diye yazdı.

Azerbaycan tarafının Fizuli’nin resmini Photoshop’ta en azından doğru yapmayı öğrenseydi diye ironik bir şekilde ekledi.

Ermeni Kamu Radyosu