Ermeni Başbakan Paşinyan’dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Müdahil olmasın

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ‘Dağlık Karabağ’daki Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığına Türkiye’nin müdahil olmamasının sağlanması’ için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu sabah sınır hattı boyunca patlak veren bombardıman ve çatışmalar üzerine Ankara’dan Azeri yönetimine güçlü destek mesajları gelmişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede barış ve huzurun önündeki en büyük tehdit olarak nitelediği Ermenistan’a karşı ‘Türk milletinin Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu’ ifade etti.

Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2020

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ankara’dan Bakü’ye gelen destek mesajları sonrasında yaptığı konuşmasında ‘Türkiye’nin tutumu Güney Kafkaslar ve komşu bölgelerde yıkıcı sonuçlar doğurabilir’ ifadelerini kullandı.

Bu arada Türkiye bölgedeki gerilimle alakaları olarak diplomatik girişimlerde de bulundu. Bu kapsamdaTürk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile sabah saatlerinde bir telefon görüşmesi yaptı.

Türkiye, Dağlık Karabağ sorununa çözüm amacıyla Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde kurulan Minsk Grubu’nda yer alıyor.

https://tr.euronews.com/2020/09/27/ermeni-basbakan-pasinyan-dan-uluslararas-topluma-turkiye-cagr-s-mudahil-olmas-n