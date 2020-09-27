Düşman kayıplarının sayısı arttı. 1 helikopter, 3 tank ve 7 İHA yok edildi – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan tarafının zirveye ulaştığı yönündeki söylentiler gerçeğe uymuyor.

Düşman kayıplarının sayısı arttı. Bir helikopter, üç tank, 2 mühendislik zırhlı araç ve 7 İHA. Azerbaycan Savunma Ordusu Enformasyon Dairesi Başkanı Vekili Suren Sarumyan, Artsakh’ta gazetecilerle yaptığı brifingde söyledi.

Sarumyan, “Genel olarak, şu anda düşmanın 4 helikopter, 33 tank HMM, 27 İHA ve 2 mühendislik zırhlı araç kaybı var” dedi.

Azerbaycan tarafının yüksekliğe ulaştığı yönündeki söylentilerinin gerçeğe uygun olup olmadığı sorusuna Sarumyan, böyle bir girişimin gerçekleştiğini, ancak dağın hala Ermeni tarafının kontrolünde olduğunu söyledi.

Ermenistan Kamu Radyosu