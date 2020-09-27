CHP: Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarından askerlerini geri çekmesi gerekli

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Ermenistan Ordusu’nun Azerbaycan’a yönelik saldırısını kınadı. Yazılı bir açıklama yapan Çeviköz, Yukarı Karabağ sorununun savaş ile çözülemeyeceğini söyledi.

‘TÜRKİYE, SORUNUN BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜLMESİNE DESTEK OLMALIDIR’

Çeviköz’ün açıklaması şöyle:

“Ermenistan tarafından Azerbaycan sınırında yer alan Terter rayonuna bağlı Kapanlı, Ağdam rayonuna bağlı Çıraklı ve Ortakerbent, Fuzuli rayonuna bağlı Alhamlı ve Şükürbeyli ile Cebrail rayonuna bağlı Çocukmercanlıköylerine sabaha karşı saldırı gerçekleştirilmesini büyük bir endişe ve üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ermenistan tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen ateşkes ihlalini ve sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırıyı kınıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğunun altını bir kez daha kuvvetle çiziyoruz.

Türkiye, uluslararası toplum başta olmak üzere, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu’nu daha fazla can kaybına yol açılmadan harekete geçirmeli ve sorunun barışçıl yollarla çözülmesine mutlaka destek olmalıdır. Yıllardır çözüm bulunamayan Yukarı Karabağ sorununun savaşla halledilmesi mümkün değildir. Barışın sağlanabilmesi için ise öncelikle Ermenistan’ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarından askerlerini geri çekmesi gereklidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”

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