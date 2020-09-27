Bu Savaşı Ermeniler Başlattı, Azerbaycan Ordusu Bitirecektir

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Bu sabah Azerbaycan’ın askeri ve sivil hedeflerine saldıran Ermeniler bardağı taşırdılar.

Haber: Cabbar Şıktaş

Ateşkes anlaşmasını yüzlerce kere ihlal eden Ermeniler, sınır tanımaz saldırganlıklarını bu sabah 06 sıralarında da ihlal ederek Azerbaycan’ın sınır hattında bulunan Azerbaycan askeri noktalarına ve sivil yerleşim alanlarına saldırarak sivillerin yaşamını yitirmesine sebep oldular.

Azerbaycan Ordusu, Ermenilerin saldırısına anında karşılık vererek işgal altındaki 7 köyü geri aldı ve şiddetli çatışmalar şu anda da devam etmektedir.

Azerbaycan’dan alınan bilgilere göre Azerbaycan ordusu saldırgan Ermenilerin başlattığı savaşa anında karşılık vererek geri püskürtmüş, 7 köyü geri almış ve birçok askeri araç ve mühimmatı da imha etmiştir.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada: “Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Biz öz topraklarımızı savunuyoruz. Ve işgal altında ki öz topraklarımızı geri alacağız. Ordumuz ne talep etse yerine getireceğiz. Yaşasın Azerbaycan ordusu, yaşasın Azerbaycan halkı.” Dedi.

Azerbaycan’a saldıran Ermenilere verilen yanıt dünya kamuoyunda geniş yer bulmaya başladı. Ancak Ermeni diasporası ve Ermeni sevici ülke ve basın organları Azerbaycan’ın Karabağı işgal etmek için saldırdı algısı yaratmaya çalıştığını vurgulayan Aliyev: “Dünya kamuoyu bilsin ki biz öz topraklarımızı müdafaa ediyoruz. Yaratılmak istenen algı tamamen taraflıdır. Ateşkes anlaşmasını defalarca ihlal eden Ermenistan işgal ettiği Türk yurdu Karabağ topraklarından çekilmediği sürece geri adım atılmayacaktır.” Dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliyev’i telefonla aradı ve başsağlığı diledi. Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olduğunu bir kez daha belirtti. Dışişleri bakanı ile birlikte Türkiye’den birçok destek açıklaması da yapıldı.

Artık savaş başladı diyebiliriz. Bu savaş tarih boyunca Türk düşmanlığı yapan Ermenilerin sınır tanımaz azgınlığı sebebiyle yeniden başladı.

30 yıl önce de aynı duygu ve düşünce ile bir sabah ansızın Karabağ’a saldırıya geçen Ermeniler silahsız, savunmasız yaşlı, kadın, çocuk demeden binlerce Azerbaycan Türk’ünü vahşice katletmişlerdi.

Bu sabah ta aynı şekilde saldırıyı geçtiler. Ama unuttukları şudur ki Azerbaycan 30 yıl önceki Azerbaycan değildir. Saldırgan Ermenilere misliyle karşılık verilmiş, şimdilik 7 köy geri alınmıştır. Karabağ’ın tamamı özgürlüğüne kavuşuncaya kadar da bu savaş devam ettirilecektir.

Azerbaycan’ın cesur Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Ordusu ve gayretli Azerbaycan halkı tek vücut olarak bu savaştan galip çıkacaklardır.

Dünya Azerbaycanlıları sosyal medyalarından ve basın aracılığı ile Ermenilerin saldırganlığını, Ermenilerin ateşkesi yüzlerce kere ihlal ettiğini ve artık bardağı taşırdığını haykırmalı, Ermeni Diasporasının yaratmak istediği algıyı bertaraf etmelidirler.

30 yıl önce Ermeniler tarafından işgal edilen Karabağ’ı diplomatik yollarla geri vermek istemeyen Ermenilerin, diplomasi yerine saldırganlığı tercih ettiği ve bu son saldırının bardağı taşırdığı dünya kamuoyuna ilan edilmelidir.

Yaşasın Türkiye Azerbaycan gardaşlığı.

https://yesiligdir.com/haber/detay/27195