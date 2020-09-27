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Bakan Albayrak’tan Ermenistan’a sert tepki

2020-09-27
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakErmenistan‘ın Azerbaycan‘a saldırısını şiddetle kınayan bir açıklama yaptı. Albayrak açıklamasında, ‘Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan’ın yanındayız’ dedi.

Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Ermenistan‘ın #Azerbaycan‘da sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan’ın yanındayız. 
Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerime Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.

Bakan Albayraktan Ermenistana sert tepki

https://www.milliyet.com.tr/siyaset/bakan-albayraktan-ermenistana-sert-tepki-6316230

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