Bakan Akar: Kafkasya’da barışın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanı Akar, “Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur. Bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmeli‬” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan’ın Azerbaycan’a düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

“Kafkasya’da barışın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur”

Bakan Akar, Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engelinin Ermenistan’ın saldırgan tutumu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan’a saldırmış ve yine bir provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir. Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur ve bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmelidir



Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkânlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız. Ermenistan’ın bu alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz.”

Ermenistan’dan Azerbaycan’a saldırı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

https://www.trthaber.com/haber/gundem/bakan-akar-kafkasyada-barisin-en-buyuk-engeli-ermenistanin-saldirgan-tutumudur-518964.html