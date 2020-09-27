Azerbaycan’ın saldırısı sonucu sivil halk da can verdi

27 Eylül sabahı erken saatlerde Azerbaycan, temas hattı boyunca, başkent Stepanakert de dahil olmak üzere çok sayıda sivil yerleşimi ve altyapıyı hedef alan büyük ölçekli bir hava ve füze saldırısı başlattı. Sivil kayıplar ve hasarlar da var. Artsakh Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Artak Beglaryan bu konuda bilgi veriyor.

Azerbaycan İnsan Hakları Savunucusu, Azerbaycan’ın uluslararası insani hukuku ağır şekilde ihlal etmesini şiddetle kınamaktadır. Savunmacı, uluslararası toplumu, özellikle COVID-19 salgını bağlamında Azerbaycan’ın eylemlerine uygun bir değerlendirme yapmaya, binlerce Artsakh Cumhuriyeti sakininin hayatına ve güvenliğine yönelik tehditleri etkisiz hale getirmek için önlemler almaya çağırıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu