Azerbaycan’daki savaş hali Bakü dahil 19 yerleşim yerinde uygulanacak: Sokağa çıkmak izne tabi olacak

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, ülkede ilan edilen “savaş hali”nin başkent Bakü dahil 19 il ve ilçede uygulanacağını bildirdi. “Savaş hali” süresince saat 21.00-06.00 arasında sokağa çıkışlar izne tabi olacak. Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, “savaş hali”nin 28 Eylül saat 00.00’da başlayacağını, Bakü, Gence, Sumqayıt, Yevlah, Mingeçevir, Naftalan illeriyle Abşeron, Cebrail, Fuzuli, Beyleqan, Ağdam, Terter, Göygöl, Daşkesen, Gedebey, Tovuz, Şemkir, Qazah ve Ağstafa ilçelerinde geçerli olacağını belirtti.

Sokağa çıkışlarda izin gerekecek

“Savaş hali” döneminde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkışlar izne tabi olacak.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

https://www.yenisafak.com/dunya/azerbaycan-ve-ermenistan-arasinda-ne-oluyor-azerbaycandaki-savas-hali-nerelerde-uygulanacak-3568868