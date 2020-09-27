Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri 200 can kaybı verdi

Karabağ ile Azerbaycan temas hattında şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın temsilcisi Artsrun Hovhannisyan’ın paylaştığı doğrulanmış bilgilere göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde 200 can kaybı yaşandı, ayrıca Azerbaycan’a ait 30’a yakın muharebe aracı ve 20’e yakın IHA’sı imha edildi.

Ermenistan tarafının durumu ile ilgili ileride Savunma Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama yapılacak. Şimdilik açıklanan verilere göre çatışmalarda yaralanan 10 askerimiz Yerevan’a sevk edildi, diğer yaralıların durumu daha hafiftir.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül tarihinde sabah 07:10 sularında Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Karabağ ile temas hattının tüm boyunca saldırıya geçti. Artsakh, hava ve füze saldırılarına hedef edildi. Teknik ve can kayıpları veren Azerbaycan güçleri, geri püskürtüldü. Çatışmalar devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/27/Azerbaycan-Silahlı-Kuvvetleri/193592