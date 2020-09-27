Azerbaycan ordusunun bir yarbayı etkisiz hale getirildi

Artsakh sınırı boyunca 27 Eylül sabahı Azerbaycan tarafından başlatılan silahlı çatışmalar sonucunda Azerbaycan’ın kayıpları belli olmaya başladı.

Azerbaycan merkezli muhalif “Meydan” gazetesinin koordinatörü Habip Abdullayev, Azerbaycan’ın kayıpları arasında yarbay, 1980 doğumlu Mehman Miraziz oğlu Şirvanov’un da yer aldığını duyurdu.

Lenkeran’lı Şirvanov’un ölümü hakkında daha önce Azerbaycanlı sosyal medya kullanıcıları da paylaşımlar yapmıştı.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül tarihinde sabah 07:10 sularında Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Karabağ ile temas hattının tüm boyunca saldırıya geçti. Ermenistan Hükümeti’nin kararıyla ülkede sıkıyönetim ve seferberlik ilan edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/27/Azerbaycan-Karabağ-çatışma/193548