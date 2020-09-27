Azerbaycan makamları hemen tüm sosyal ağları kapattı

Azerbaycanlı yetkililer hemen tüm sosyal ağları engelledi

Azerbaycan’daki sosyal ağ kullanıcıları, sabahın erken saatlerinden beri sosyal ağ platformları Facebook, Youtube, Whatsapp, TikTok’un çalışmadığından şikâyet etmektedir.

Azerbaycan makamları hemen tüm sosyal ağları kapattı.

Bu bilgi Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı tarafından rapor edilmektedir.

Azerbaycanlı yetkililer, sosyal ağların bloke edilmesinin “Ermenistan tarafından büyük çaplı provokasyonların engellenmesiyle” açıklandığını belirtmektedir.

Bakanlık, “Azerbaycan vatandaşlarının çatışmalar bağlamında sosyal ağlarda ortaya çıkabilecek kısıtlamalara anlayış göstereceklerini umuyoruz”,- dedi.

Azerbaycan’daki sosyal ağ kullanıcılarının sabahın erken saatlerinden beri Facebook, Youtube, Whatsapp, TikTok sosyal ağ platformlarının çalışmadığından şikâyet ettiklerini belirtmek gerekir.

Bu sabah erken saatlerde Azerbaycan’ın, başkent Stepanakert de dâhil olmak üzere sivil yerleşimleri ve altyapıyı hedef alan, temas hattı boyunca büyük ölçekli bir hava ve füze saldırısı başlattığı hatırlatılmalıdır.

Düşman ateşi sonucunda Martuni’de bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti.

Yaralılar var olduğu haber verilmektedir.

Savunma Ordusu öncü birimleri, tüm düşman saldırılarını başarıyla püskürtmektedir.

Doğrulanan bilgilere göre Azerbaycan silahlı kuvvetleri 2 helikopter ve 14 insansız hava aracının yanı sıra, zırhlı araçlar kaybetmiştir.

Çatışmalar devam etmektedir.

Ermeni Kamu Radyosu