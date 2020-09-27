Azerbaycan, hiçbir yerleşim yeri ele geçirmedi

Artsakh Cumhurbaşkanı’nın Basın Sözcüsü Vahram Poğosyan, temas hattı boyunca yoğun çatışmaların devam ettiğini, ancak Savunma Ordusunun, durumu kontrol altında tuttuğunu duyurdu.

Gazetecilere konuşan Poğosyan, 6 yerleşim yerinin Azerbyacan tarafından ele geçirildiğine dair iddiaları yalanlayarak, bunların sahte haberler olduğunu vurguladı.

Artsakh Cumhurbaşkanı’nın Basın Sözcüsü, Artsakh halkı arasında herhangi bir paniğin mevcut olmadığını, Stepanakert ve Şuşi’nin hedef alınması nedeniyle sivil halkın genelde barınaklarda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül tarihinde sabah 07:10 sularında Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Karabağ ile temas hattının tüm boyunca saldırıya geçti. Artsakh, hava ve füze saldırılarına hedef edildi. Teknik ve can kayıpları veren Azerbaycan güçleri, geri püskürtüldü. Çatışmalar devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/27/Ermeni-Karabağ-Azerbaycan/193535